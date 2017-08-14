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Burhaniyeli Darbukacı'ya 20 yıl teşekkürü

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:10
Burhaniyeli Darbukacı'ya 20 yıl teşekkürü
Burhaniyeli Darbukacı'ya 20 yıl teşekkürü

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nda 20 yıldan bu yana darbuka çalan Ercüment Öziş, ilçeden taşındığı için görevini bırakırken, Dernek Başkanı Ali Özcan tarafından teşekkür plaketi verildi. Öziş'in koroya büyük katkı sağladığını anlatan Özcan, kendisini unutmayacaklarını söyledi.
Ören Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konser büyük ilgi görürken, Kültür ve Sanat Derneği Başkanı ve Koro Şefi Ali Özcan, korodan ayrılma kararı alan Ercüment Öziş'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, plaket verdi. Ali Özcan, Ercüment Öziş'in plaketini Emekli Öğretmen Süleyman Yavaş'a verdirirken, Öziş'in 20 yıldan bu yana saz heyetinde yer aldığını söyledi. Ercüment Öziş'e teşekkür eden Özcan, kendisini unutmayacaklarını söyledi. Ercüment Öziş'de Ali Özcan'a teşekkür ederken arkadaşlarını unutmayacağını söyledi.
(FT)

14.08.2017 13:12:13 TSI
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