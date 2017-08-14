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Çıldırlı postacı mavi kapakları ihtiyaç sahiplerine gönderdi



(Fotoğraflı)



Ahmet Rıfat Vural

ARDAHAN (İHA) - Çıldır PTT müdürlüğünde görevli olan Faruk Öztürk toplamış olduğu mavi kapaklar ile engelli vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.

Çıldır PTT personeli olarak görev yapan Faruk Öztürk yaklaşık 2 ay önce 30 kilo mavi kapak toplamış ve Türkiye Omurilik ve Felçliler Derneğine göndermişti. İki ay aradan sonra ikinci kez 30 kilo mavi kapak toplayan Öztürk kapakları posta ile Omurilik ve Felçliler Derneğine gönderdi.

Öztürk yapmış olduğu açıklamada " 2 ay önce 30 kilo mavi kapağı Türkiye Omurilik ve Felçliler Derneğine göndermiştim. 2 ay gibi kısa bir sürede bir 30 kilo mavi kapağı yine ilçemiz halkınında büyük gayretleri sonucu Türkiye Omurilik ve Felçliler Derneğine teslim edilmek üzere kargoya verdik. Sosyal sorumluluk çerçevesinde mavi kapakları toplamam da bana yardımcı olan bütün ilçe halkına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

(ARV-AA-Y)



14.08.2017 13:13:52 TSI

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