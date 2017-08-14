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50. Balkan Yelken Şampiyonası hazırlıkları devam ediyor

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:11
50. Balkan Yelken Şampiyonası hazırlıkları devam ediyor
50. Balkan Yelken Şampiyonası hazırlıkları devam ediyor

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünün işbirliğinde 5-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 50. Balkan Yelken Şampiyonasını için hazırlıklar devam ediyor.
7 ülkeden 7 farklı tekne kategorisinde Balkanların en iyi 200 yelken sporcusunun katılacağı Süleymanpaşa sahili Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü tesislerinde düzenlenecek yarışlar öncesi Süleymanpaşa Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanında tanıtım çalışmasına başlanıldı.
Teknelerin denize ineceği noktaların arttırılması için alan düzenleme çalışmasının da hızlandırıldığı organizasyonda ayrıca Asyaport'un desteği ile yarışlarda kullanılmak üzere yüzer iskele hazırlanıyor.
(HLD-SÜ-Y)

14.08.2017 13:13:59 TSI
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