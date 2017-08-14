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Tatlıkuyu dükkanları satışa çıkıyor

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:12
Tatlıkuyu dükkanları satışa çıkıyor
Tatlıkuyu dükkanları satışa çıkıyor

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Tatlıkuyu Modern Kapalı Pazaryeri Kompleksi içerisinde yer alan çift katlı ve her biri 143 metrekare olan 10 adet dükkan satışa çıkıyor. İhalesi 21 Ağustos tarihinde yapılacak dükkanlar için dosya teslim tarihi ise 18 Ağustos 2017 olarak belirlendi.
Gebze Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Tatlıkuyu Modern Kapalı Pazar yeri kompleksi içerisinde yer alan çift katlı 10 adet dükkanın satışı ihale usulüyle 21 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Her biri çift katlı ve 143 metrekare olan dükkanların satışı için dosya teslim tarihi ise 18 Ağustos 2017 olarak belirlendi. Dükkanların satışına ilişkin ilgililer dosya alımı ve teslimini Gebze Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne yapabilecekler.
(UK-İÇ)

14.08.2017 13:15:15 TSI
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