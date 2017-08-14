YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tatlıkuyu dükkanları satışa çıkıyor

Tatlıkuyu dükkanları satışa çıkıyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Tatlıkuyu Modern Kapalı Pazaryeri Kompleksi içerisinde yer alan çift katlı ve her biri 143 metrekare olan 10 adet dükkan satışa çıkıyor. İhalesi 21 Ağustos tarihinde yapılacak dükkanlar için dosya teslim tarihi ise 18 Ağustos 2017 olarak belirlendi.

Gebze Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Tatlıkuyu Modern Kapalı Pazar yeri kompleksi içerisinde yer alan çift katlı 10 adet dükkanın satışı ihale usulüyle 21 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Her biri çift katlı ve 143 metrekare olan dükkanların satışı için dosya teslim tarihi ise 18 Ağustos 2017 olarak belirlendi. Dükkanların satışına ilişkin ilgililer dosya alımı ve teslimini Gebze Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne yapabilecekler.

(UK-İÇ)



14.08.2017 13:15:15 TSI

NNNN

