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Genç Atölye'de eğitimler sona erdi



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genç Atölye'de eğitimler sona erdi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, bu yaz eğitimleri 724 öğrenciyle tamamladıklarını belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Genç Atölye'de eğitimler sona erdi. Atölyede, Genç Gezgin, Tarih, Edebiyat, Fikir ve Proje Geliştirme, Liderlik ve Yöneticilik, Genç İstikbal, Kitap Tahlili, Doğaçlama, Film Okumaları ve Geleneksel Sanatlar Atölyesi derslerinde 6 hafta boyunca 724 öğrenciye eğitimler sunuldu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, bu yılda liseli genç öğrencilerle bilgi dolu bir yaz geçirdiklerini ifade etti.

İbrahim Aktürk, "Genç Atölye eğitimlerimiz gerçekleştirilen son derslerle tamamlandı. 6 haftalık eğitimlerimiz boyunca alanında uzman hocalarımız bizlerle birlikte oldu. Hepsine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu yaz ikincisini gerçekleştirdiğimiz Genç Atölye'de geçen yıla oranla yaklaşık 3 kat fazla öğrenci eğitimlerimizden faydalandı. Gençlerimizin atölyeye olan ilgisinden oldukça memnunuz. Bilgi dolu bir yaz geçirdik. Öğrenci kardeşlerimiz kısa bir tatilin ardından yeni eğitim dönemine başlayacaklar. Tüm öğrenci kardeşlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

İbrahim Aktürk, "Kitap Tahlili sınıfımızda öğrenciler 6 hafta boyunca 6 kitap inceledi. Liderlik ve Yöneticilik Atölyesi iletişim ve algı yönetiminin ipuçlarını öğrendi. Film Okumaları Atölyesi'nde sinemanın başyapıtlarını inceleyip temel prensiplerine değinilirken, Genç İstikbal Atölyesi gelecek ve değerler konuları üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Edebiyat öğrencileri ise 6 hafta boyunca edebiyatın temel eserlerini teknik ve anlam biçimden ele aldı" diye konuştu.

(BCT-İÇ)



14.08.2017 13:15:33 TSI

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