İstasyon Caddesi'ne geçici asfalt

İstasyon Caddesi'ne geçici asfalt



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş'un içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamen yenilenmesi için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ederken, İstasyon Caddesi'ne ise geçici asfalt yapılacağı belirtildi.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı İstasyon Caddesi'nde bir ay önce kazı çalışması başlatan ekipler, sağ şeritteki hatların döşemesini tamamladı. Parsel bağlantılarının da yapıldığı caddenin geçici asfaltla kaplanması için hazırlıklar yapılıyor. Vatandaşların toz, duman ve tahribatlarından fazla etkilenmemesi için bu yıl pansuman çözümlerle yapılacak olan İstasyon Caddesi'nin üst yapısı, gelecek yıl tamamen yenilenecek. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Altyapı projesi kapsamında bu yıl başlattığımız çalışmalar aralıksız devam ediyor. Şu an itibariyle ilimizin birçok bölgesinde kazı ve döşeme çalışmaları yapılıyor. Özellikle İstasyon Caddesi'ndeki çalışmaları çok önemsiyoruz ve titizlikle takip ediyoruz. Vatandaşların yoğunlukta olduğu caddenin kazı ve döşeme çalışmalarının bir an önce tamamlanması için birçok ekibi buraya yönlendirdik. Herhangi bir sorun yaşanmadan kazı çalışmalarının tamamlandığı bölgeleri geçici asfaltla kaplamak için hazırlık yapıyoruz" dedi.

Yaklaşık bir aydır İstasyon Caddesi'nde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Asya, "İstasyon Caddesi, altyapı projesinin en sıkıntılı şekilde ilerlediği yerlerin başında geliyor. Araçların ve vatandaşların ağırlıklı olarak kullandığı bu yolda ister istemez bazı aksaklıklar olabiliyor. Sağ şeritteki çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Ekipler, ara yolların bağlantılarını yapıyor. Sol şeritte kazı ve çalışma başlatmadan önce sağ şeride bugünlerde geçici asfalt yapacağız. İstasyon Caddesi'nin üst yapısı için hazırladığımız projeyi bu yıl uygulayamıyoruz. Çünkü kazı ve döşeme çalışmalarından dolayı yolun sıkışmasının tamamen sağlanması lazım. Aksi takdirde yapılacak çalışmanın herhangi bir anlamı olmaz. Kalıcı bir eser ortaya çıkarmak için buna katlanmamız lazım. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızın toz, duman ve yol tahribatlarından fazla etkilenmemesi için bu yıl geçici olarak yapacağımız İstasyon Caddesi'ni gelecek yıl ilkbaharda bir bütün olarak yenileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Altyapı projesinin önemine dikkat çeken Başkan Feyat Asya, "Biz altyapı projesini başlattığımız ilk günden beri kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik yaptığımız her açıklamada, halkımızdan destek istediğimizi belirtiyoruz. Çok büyük bir proje yürütüyoruz ve haliyle vatandaşlarımızın da bunu bilerek anlayış göstermesini bekliyoruz. Dolayısıyla halkımızın desteğine, sabrına ve metanetine ihtiyaç duyduğumuzu yineliyoruz. Allah'ın izniyle elbirliği ile ilimizi hak ettiği yere taşıyacağız" şeklinde konuştu.

14.08.2017 13:18:31 TSI

