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Emet Belediyesinin 'Atık Giysileri Toplama' projesine ilgi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Emet Belediyesi tarafından 'Atık Giysileri Toplama' projesi çerçevesinde ilçenin muhtelif yerlerine konulan 8 adet kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaralarına halkın yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

Yetkililerce açılan kumbaraların genelde dolduğu görülürken, ayrıştırma işlemlerine de başlandı. Kullanılabilir durumdaki giysiler gerekli temizlik, bakım, ütü gibi çalışmalarının ardından belediye kanalıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kullanılamaz durumdakiler ise geri dönüşüme gönderilecek.

Halkın yeni projeye gösterdiği ilgiden hayli memnun olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Koca, "Atık Yönetimi Giysiler tanımlamasına giren her türlü kullanılmış kıyafet, ayakkabı gibi giysilerin toplanması, geri kazanımı ile ilgili çalışmalar kanunlarla belediyemize verilmiş yasal bir zorunluluk. Bizlerde görevimizi yerine getirerek şehrimizin muhtelif yerlerine 8 adet kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarası koyduk. Bu proje ile her türlü tekstil atığının çöpe atılmasını önleyerek çevre kirliliğinin azaltılması, doğal kaynakların korunması, atıkların yeniden değerlendirilmesi, çöp depolama alanına giden atık miktarının azaltılması, çöp toplama maliyetlerinin düşürülmesi hedefliyoruz. Toplanan giysiler, ayrıştırılıp temizlendikten sonra bir kısmı Belediyemiz vasıtasıyla Emet'te yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılırken, diğer kısmı ise geri kazanıma gönderilerek elyaf, üstübü ve benzeri mamuller imal edilmektedir. İlk açılışta halkımızın bu kumbaralara göstermiş olduğu yoğun ilgiyi görünce yerinde bir hizmeti hayata geçirmiş olduğumuzu gördük. İhtiyaca göre kumbaralarımızın sayısını artıracağız. İlgi gösteren ve destek veren tüm halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum "dedi.(EFE)



14.08.2017 13:21:11 TSI

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