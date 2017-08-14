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Çermik'te çocuk gelişimi bölümü açılacak

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:21
Çermik'te çocuk gelişimi bölümü açılacak

Hacı Güneş
DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Üniversitesi (DÜ) Çermik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Halim Başkan, ilçede çocuk gelişimi bölümünün açılacağını belirtti.
Başkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, DÜ senatosuna Çermik Meslek Yüksekokulu bünyesinde çocuk gelişimi bölümü açılması için daha önceki yıllarda sundukları teklifin kabul edildiğini belirterek, yeterli öğretim elemanı istihdamı gerçekleştirildiğinde önümüzdeki eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulünü hedeflediklerini belirtti. Okul bünyesinde işletme yönetimi, bankacılık ve sigortacılık, büro yönetimi ile yönetici asistanlığı bölümlerinin mevcut olduğunu kaydeden Başkan, "Okul bünyesinde açılması planlanan çocuk gelişimi bölümü için bu bölümden mezun öğrencilerin sınavsız olarak
MYO'larda ilgili bölüme devam edebilmektedir. Çermik'te bu bölüm için mezun durumda öğrenci potansiyeli bulunmaktadır" dedi.
(HG-MP-Y)

14.08.2017 13:23:35 TSI
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