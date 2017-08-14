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Büyükşehir Basket genç yetenekleri arıyor

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:21
Büyükşehir Basket genç yetenekleri arıyor
Büyükşehir Basket genç yetenekleri arıyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - 'Parkede Sen Olsan' sloganıyla gerçekleştirilecek Sakara Büyükşehir Basketbol altyapı seçmeleri 16 Ağustos Çarşamba günü Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.
Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü'nde altyapı seçmeleri başlıyor. 'Parkede Sen Olsan' sloganıyla gerçekleştirilecek seçmelerle ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Basketbol Basın Sözcüsü Erdal Şenkardeş, "Uzun yıllar süren çabaların ardından bu yıl Tahincioğlu Süper Lig'de yer alıyoruz. Takımımız yeni sezon için çalışmalarına başladı. Ligde kalıcı olmak ve geleceğimizi kendi yetiştirdiğimiz oyuncularla şekillendirmek en büyük hedeflerimizden. Selçuk Ernak hocamızın da bununla ilgili önemli planları bulunuyor. Bu amaca ulaşmak için 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006 doğumlu tüm sporcuları 16 Ağustos Çarşamda günü Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak altyapı seçmelerine bekliyoruz" dedi.
(BCT-İÇ)

14.08.2017 13:23:36 TSI
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