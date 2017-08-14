Bozuk ormanlar iyileşiyor
(Fotoğraflı)
Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Bigadiç-Adalı'da tabi gençleştirme şartları bulunmayan bozuk, yeterli adet ve dağılışta sağlıklı tohum ağacı bulunmayan sahalar yapay gençleştirme programına alındı.
Ormanları gençleştirme programı dahilinde Adalı Barajı orman sahasına dikilecek fidanlar ile yenilenmiş ormanlar Bigadiç Adalı'ya kazandırılacak. Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü Adalı İşletme Şefliğinde gerçekleştirilen gençleştirme tatbiki ile teras yapımı ve çukur açılması katılımcılara uygulamalı olarak gösterildi.
Adalı'da yapılan gençleştirme çalışmalarına Balıkesir Ağaçlandırma Şube Müdürü Savaş Ünle, Silvikültür Şube Müdür V. Sezgin İşbakan, Bigadiç İşletme Müdürü Raşit Namver Güner ile teknik personel katıldı.
(HT
14.08.2017 13:23:49 TSI
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