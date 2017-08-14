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Darıca finali şehitlerimiz için yaptı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:22
Darıca finali şehitlerimiz için yaptı
Darıca finali şehitlerimiz için yaptı

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Final programı şehit haberlerinin ardından iptal edilirken, final gecesinde şehitler için Kuran-ı Kerim okutulup lokma dağıtıldı.
Ülkemizin sevilen seslerinden Soner Sarıkabadayı'nın konser vereceği final programını iptal eden Darıca Belediyesi şehitler için Darıca sahilde Kuran-ı Kerim okutup vatandaşlara lokma dağıtırken Darıca Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri söyledikleri birbirinden güzel ilahilerle izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.
Programda kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, protokol üyelerini ve vatandaşları selamlayarak, "Bildiğiniz gibi 39 gece şehirlerimizin ve kültürlerimizin kaynaştığı etkinliklerimizin son üç gününü gerek ilçemizde bir asker kardeşimizin kaybı gerekse ülkemizdeki farklı terör olaylarından dolayı iptal ettik. Bu gece bir sanatçı kardeşimizle final gecemizi yapacaktık, fakat şehitlerimizin acısını yüreğimizde taşırken, bu programı yapmayı uygun görmedik. Bu noktada dernek başkanlarımızla istişare ederek, bu geceyi şehitlerimiz adına Kuran-ı Kerim okutup vatandaşlara lokma dağıtarak yapmayı uygun gördük. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, mekanları cennet olsun diyoruz, ve diyoruz ki iyi ki varsın Eren Bülbül, iyi ki varsın Metehan Karabağ, iyi ki varsın Edip Zengin, iyi ki varsın Murat Tevlim, İyi ki varsın Feti Sekin, İyi ki varsın Ömer Halisdemir, iyi ki varsınız, vatan için şehadete yürüdünüz. Gelecek nesillere örnek oldunuz, mekanınız cennet olsun. 43 Gece boyunca süren gecelerimizde birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu önemli projemizde her akşam farklı bir kültürü tanıdık, bu ülke farklı kültürleriyle birdir, beraberdir, Bu etkinliklerde bizleri yalnız bırakmayan protokolümüze, dernek başkanlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" dedi.
Başkan Karabacak 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması etkinliklerine katkı veren herkese teşekkür ederken, Kaymakam Vekili Dursun Düzgün, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, dernek başkanları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarına birer plaket takdim etti. Program Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam ederken, sahilin değişik noktalarında vatandaşlara lokma dağıtıldı.
(UK-İÇ)

14.08.2017 13:24:25 TSI
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