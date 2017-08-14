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TKÜUGD: "Tuzhurmatu TİKA'yı bekliyor"



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan Irak'ın Tuzhurmatu kentinde Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu'nu ziyaret etti. Mimaroğlu Tuzhurmatu'daki Türkmen Milli Merkezi için Türkiye'den destek istedi.

Irak'ta Türkmenlerin yaşadığı Tuzhurmatu'da kendi imkanları ile yüzde 70'ini yaptıkları Türkmen Milli Merkezi için Ankara'dan yardım bekliyorlar. TKÜUGD Başkanı ziyaretinde Türkiye'ye seslenen Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu, "Saldırılardan sonar Tuzhurmatu'daki ortak kullanım yerlerimiz, camilerimiz, Hüseyinlerimiz zarar gördü. İnsanlarımızın taziyelerini, merasimlerini yapacakları bir yerleri yok. Bizde kendi yerimiz olan buy ere bu inşaata başladık.2013 yılında bir büyük salon yaptık. İnşaat devam ediyor. Milletimiz için hediye ediyoruz. İmkanlarımız artık tükendi. Türkiye bize yardım etsin" dedi.

Niyazi Mimaroğlu Irak Türkmenlerinin asla Türkiye ile olan kültürel bağlarının koparmayacaklarını da belirtti.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan da bölgedeki Türkmenlerin TİKA - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğini beklediklerini ifade etti.

(AY-İÇ)



14.08.2017 13:26:02 TSI

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