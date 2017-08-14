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Çaldıran Belediyesinden tek tip kıyafet uygulaması



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Belediyesi, çalışanları için tek tip elbise uygulaması başlattı.

Kurumsal anlamda verimliliği arttırmak amacıyla Çaldıran Belediyesi bünyesine hizmet veren Fen işleri Müdürlüğü ,Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve temizlik işleri Müdürlüğü elemanları için tek tip kıyafet uygulaması başlatıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çaldıran Belediyesi bünyesinde çalışan Fen işleri Müdürlüğü,Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve temizlik elemanlarına yönelik tek tip kıyafet uygulamasıyla daha kurumsal ve düzenli bir çalışma hedeflediklerini belirtti. Dundar, "Kurumsal anlamda gelişimini arttırmak amacıyla hizmet veren temizlik işleri müdürlüğü elemanlarımıza sağ cebin üzerinde belediyemize ait logo bulunan yelek, ayakkabı, pantolon olmak üzere kişisel donanımlı malzemeler dağıtıldı. Çalışırken daha güzel görünüm sağlayacak olan elemanlarımızın halkça da belediye çalışanları oldukları bilinecek" dedi.

(MSA-Y)



14.08.2017 13:36:01 TSI

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