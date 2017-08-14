ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Söke'de trafik kazası: 3 yaralı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:34
Söke'de trafik kazası: 3 yaralı
Söke'de trafik kazası: 3 yaralı

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke'de meydana gelen kazada özel araç şarampole yuvalardı, yan yatan araç ağaçlara çarptı. Kazada biri bebek 3 kişi yaralandı.
Kaza, Söke-Güllübahçe karayolu üzeri Akçakonak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Filiz Kurt yönetimindeki 09 BH 409 plakalı hafif ticari kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun karşı şeridine geçerek, yoldan çıktı. Şarampole yuvarlanan araç yan yatarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Araçta bulunan biri bebek, üç kişi yaralanırken; araçtan çıkarılan şahıslar Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü Filiz Kurt ve bebeği Kerem Alp Kurt'un Söke'deki ilk tedavisi sonrası Aydın'a sevk edildikleri, Metehan Kurt'un ise Söke Devlet Hastanesi'nde tedavisine devam edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(LT-MB-Y)

14.08.2017 13:36:48 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Nazillili bisikletlilerden kamplı bisiklet turu
YEREL

NAZİLLİLİ BİSİKLETLİLERDEN KAMPLI BİSİKLET TURU
Girgin, 'Hilal'in Dünyası' ile tüm dünya çocuklarına ulaşacak
YEREL

GİRGİN, 'HİLAL'İN DÜNYASI' İLE TÜM DÜNYA ÇOCUKLARINA ULAŞACAK
Kazanın nasıl olduğunu kimse anlayamadı
YEREL

KAZANIN NASIL OLDUĞUNU KİMSE ANLAYAMADI
Hemşirelik bayan mesleği olmaktan çıktı
YEREL

HEMŞİRELİK BAYAN MESLEĞİ OLMAKTAN ÇIKTI
Eski işinde yaşadığı sıkıntıyı fırsata dönüştürdü
YEREL

ESKİ İŞİNDE YAŞADIĞI SIKINTIYI FIRSATA DÖNÜŞTÜRDÜ
Sıcaklar kurbanlık pazarlarını da olumsuz etkiledi
YEREL

SICAKLAR KURBANLIK PAZARLARINI DA OLUMSUZ ETKİLEDİ
Aydın'da toplam araç sayısı 421 bin 880 oldu
YEREL

AYDIN'DA TOPLAM ARAÇ SAYISI 421 BİN 880 OLDU
Babadan evlada değil oğuldan babaya
YEREL

BABADAN EVLADA DEĞİL OĞULDAN BABAYA
Kadınları tatilde yakalayan hastalık; Vajinal enfeksiyon
YEREL

KADINLARI TATİLDE YAKALAYAN HASTALIK; VAJİNAL ENFEKSİYON
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Buharkent'tin dünyaca ünlü taze inciri festivalle tanıtıldı
YEREL

BUHARKENT'TİN DÜNYACA ÜNLÜ TAZE İNCİRİ FESTİVALLE TANITILDI
Aydın Büyükşehir asfalt çalışmalarını Söke'de sürdürüyor
YEREL

AYDIN BÜYÜKŞEHİR ASFALT ÇALIŞMALARINI SÖKE'DE SÜRDÜRÜYOR