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Bakan Gül'den aile ziyaretleri

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:37
Bakan Gül'den aile ziyaretleri
Bakan Gül'den aile ziyaretleri
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü bir anda karşısında gören vatandaşlar şaşırdı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte aileleri evlerinde ziyaret etti. Başkan Tahmazoğlu ile birlikte Bakan Gül'ü karşılarında gören aileler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Şahinbey İlçesinde yaşayan aileleri evlerinde ziyaret geleneğini sürdüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet tahmazoğlu, son ziyaretleri ise Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte gerçekleştirdi. Güneş Mahallesi ve Aydınbaba Mahallesi'nde ikamet eden aileleri ziyaret eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Belediye Başkanı Tahmazoğlu'na AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren de eşlik etti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü karşısında gören mahalle sakinleri kısa süreli bir şaşkınlık yaşarken, Bakan Gül'ün kendilerini ziyareti karşısında da oldukça mutlu oldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, halkın hizmetkarı olduklarını belirterek her daim vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.
Başkan Mehmet Tahmazoğlu, aile ziyaretlerini yılın 12 ayı yaptıklarını belirterek, "Her zaman vatandaşlarımızla içi içe olmaya özen gösteriyoruz. Onları ziyaret ederek, sohbet ediyoruz. Bu ziyaretimizi de yeni Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile birlikte gerçekleştirdik. Bakanımız bizden daha önce olduğu gibi bugünde desteklerini esirgemedi" dedi.
(SD-Y)

14.08.2017 13:39:12 TSI
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