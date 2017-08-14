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Karadeniz çayına siyah rengi veren buhar kazanları Yozgat'ta üretiliyor



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) -Karadeniz çayına siyah rengini veren buhar kazanları, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kazan fabrikasında üretiliyor.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 bin yılında kurulan kazan fabrikası, devasa boyutlarda buhar, kızgın yağ ve sıcak su kazanları üretiyor. Dev kazanların imal edildiği firmada 45 işçi istihdam ediliyor. Ülke ekonomisine katkı sağlayan çay fabrikalarının buhar kazanı ihtiyacının yüzde 80-90'ını firma olarak karşıladıklarını söyleyen firma yetkilisi Musa Özel, üretilen kazanları başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere Rusya ve Gürcistan'a pazarladıklarını söyledi.

Özel, "Karadeniz Bölgesi'ndeki çay fabrikalarına yaptığımız buhar kazanları sayesinde tarladan toplanan çaylar gerekli işlemlerden ve buhar kazanından geçiyor. Çayın siyah rengini almasını sağlıyor ve Karadeniz çayı sofralarımızdaki yerini alıyor" dedi.

(BMG-UY-Y)



14.08.2017 13:41:37 TSI

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