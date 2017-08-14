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Özkan'dan iftar yemeklerini fakirlerin evlerine kadar götüren AK kadınlara teşekkür



(Fotoğraflı)



Yasin Keskin

BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ramazan boyunca dar gelirli ailelere verilen iftar yemeğinin dağıtımında gönüllü olarak görev alan AK Parti İlçe Kadın Kolları yönetimiyle teşekkür buluşmasında bir araya geldi.

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hamiyet Özenli önderliğindeki gönüllüler, hayırseverlerden toplanan bağışlarla hazırlanan iftar yemeklerinin fakirlerin evlerine kadar ulaştırılmasında gönüllü olarak görev almıştı. Belediye Başkanı Ali Özkan, AK kadınlarla Yeniköy'de buluştu. Ali Özkan, "Dayı Karacabey Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de ilçe genelinde yardıma muhtaç ailelere erzak desteği sağladık. Ayrıca hayırseverlerin katkılarıyla da ramazan boyunca her akşam, toplam 200 aileye iftar yemeği verildi. Destek veren hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. AK kadınlarımız, manevi duyguların pekiştiği ramazan ayında, dar gelirli ailelere iftar yemeklerinin dağıtımını gönülden yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

(MŞ)



14.08.2017 13:42:35 TSI

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