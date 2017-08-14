Burhaniye'de Murat Kabakçı yeni camiye imam oldu
(Fotoğraflı)
Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in annesi adına yaptırdığı Ummuhan Hatun Camiine, Murat Kabakçı atandı. Samsun'dan ilçeye atanan 24 yaşındaki Kabakçı, görevine başladı
Burhaniye'de geçtiğimiz yıl yaptırılan Ummuhan Hatun Caminin ilk imamı Murat Kabakçı oldu. İlçenin Kırsal Bahadınlı Mahallesinden olan Murat Kabakçı, yöreye yabancı olmadığını söyledi.
(FT)
14.08.2017 13:44:41 TSI
NNNN