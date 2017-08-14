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Vali Büyükakın, siyasetçilerle kahvaltıda buluştu

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:43
Vali Büyükakın, siyasetçilerle kahvaltıda buluştu
Vali Büyükakın, siyasetçilerle kahvaltıda buluştu

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'teki siyasi parti il başkanları, Bilecik Valisi Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile kahvaltıda bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar'ın dönem başkanlığında 2'incisi gerçekleştirilen Bilecik İl Başkanları İstişare Toplantısı, Bilecik Kent Ormanı'nda kahvaltı eşliğinde gerçekleşti. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan istişare toplantısında Bilecik'in sorunları tartışılırken bir sonraki toplantının gündemi belirlendi.
İstişare toplantısına; Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Başkanı Mehmet Karuk, Demokrat Parti (DP) Bilecik İl Başkanı Sezai Balta, Saadet Partisi (SP) Bilecik İl Başkanı Seyfettin Tıkız ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Bilecik İl Başkanı Murat Önal katıldı.
(DA-Y)

14.08.2017 13:46:22 TSI
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