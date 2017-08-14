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AFAD'dan yüzük operasyonu

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:45
AFAD'dan yüzük operasyonu
AFAD'dan yüzük operasyonu

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş'ta traktörden inerken ufak bir kaza geçiren genç kadının parmağındaki yüzük, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartıldı.
Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Bostanlent köyünde traktörden inerken yüzüğü kancaya takılan ve parmağında derin kesikler oluşan Hediye Baydura, kendi imkanlarıyla yüzüğü çıkartamayınca sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri de, yaralı kadını ambulansla Muş Devlet Hastanesine getirdi. Burada yapılan müdahalelerde yüzük çıkartılamayınca AFAD ekiplerine bilgi verildi. Yaralı kadının parmağındaki yüzük, ekiplerin 1,5 saatlik mücadelesinin ardından çıkartılırken, genç kadın da tedavi altına alındı.
(NA-MSA-Y)

14.08.2017 13:48:16 TSI
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