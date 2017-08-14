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Van Büyükşehir Belediyesinden yol yenileme çalışması



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesinin, İki Nisan Caddesi'nde başlattığı yenileme çalışmaları start aldı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin güzelleştirilmesi adına yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Projeleriyle halkın takdirini kazanan Van Büyükşehir Belediyesi, yine önemli bir projeyi hayata geçirdi. Van'ın önemli ulaşım ağları arasında yer alan İki Nisan Caddesi'nin modern bir yapıya kavuşturulması için Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar start aldı. Çalışmalar kapsamında kaldırımların sökülmesine başlanırken, 60 gün sürecek çalışmalarla caddede sağlı sollu kaldırım, sıcak asfalt serimi ve dekoratif ışıklandırma işlemleri yapılacak.

Projenin tamamlanmasıyla caddenin çok güzel olacağını belirten vatandaşlar, "Yapılan çalışmalar bizi çok memnun etti. İki Nisan Caddesi de Van'ın en önemli caddelerinden biri, buranın güzel olması kentte ayrı bir hava katacaktır. Buradaki esnafında yüzünü güldürecektir. Biz yapılan bu çalışmadan dolayı belediyemize ve sayın valimize çok teşekkür ediyoruz" dediler.

(MSA-Y)



14.08.2017 13:54:50 TSI

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