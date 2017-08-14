Kaymakam Düzgün kurbanlık satan besicileri denetliyor
(Fotoğraflı)
GAZİANTEP (İHA) -Gaziantep'in nurdağı ilçesinde Kaykamam Lokman Düzgün, ilçedeki hayvan besicilerini ziyaret ederek, kurban Bayramı öncesinde satışa çıkan hayvanları inceliyor.
Kaymakam Lokman Düzgün, Kurban Bayramı öncesinde beçsicileri ziyaret ederek, hayvanları ve çiftlikleri inceliyor. Besicilerin sorunlarını da dinleyen Kaymakam Düzgün, son olarak Gözlühüyük Mahallesi Gerçin mezrasında bulunan Salman Koç ve kardeşi Mustafa Koç'a ait büyükbaş besi çiftliğini ziyaret etti. Tek tek incelediği hayvanların iyi bakıldığını gördüğünü ifade eden Kaymakam Düzgün, hayvanların beslenmesi ile ile ilgili sorular sordu.
Besici kardeşlerin sorunlarını da dinleyen Düzgün, bayram öncesinde bereketli ve hayırlı kazançlar diledi.
(SD-Y)
14.08.2017 13:55:00 TSI
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