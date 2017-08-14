YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İlkadım'ın binası yükseliyor

İlkadım'ın binası yükseliyor

- 19 Mayıs'a yetiştirilecek



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Yeni belediye hizmet binası inşaatını gezen İlkadım Belediyesi Başkanı Erdoğan Tok, binanın 19 Mayıs 2018'e yetiştirileceğini söyledi.

Kıran Mahallesi Ulugazi TOKİ Konutları önünde 11 dönümlük alan üzerinde 5 ay önce ilk hafriyat çalışmasına başlanan 65 gün önce resmi temel atma merasimi yapılan yeni belediye hizmet binasının inşaatının 10 ay sonra tamamlanması hedefleniyor.

İlkadım Belediyesi Başkanı Erdoğan Tok, yeni belediye hizmet binası şantiye alanını gezdi. Erdoğan Tok, mühendislerden çalışmalarla ile ilgili bilgi aldı. Başkan Tok yaptığı açıklamada, "Halkımıza söz verdiğimiz projeleri sırasıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 65 gün önce Ramazan ayı içersinde çok geniş katlımla muhteşem bir resmi temel atma merasimi yaptık. İnşaatımız hızla ilerliyor. Yeni belediye hizmet binasına ihtiyacımız vardı. Yıllardır konuşuluyordu. Yapmak bize nasip oldu. Birçok ilden büyük nüfusa sahip 327 bin kişinin yaşadığı İlkadım ilçemizde İlkadım ve Gazi binalarında hizmet vermekteyiz. Binaların ayrı yerlerde olmasından dolayı kopukluklar yaşamaktayız. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına teknik ve idari birimleri tek çatı altında birleştireceğiz. İdari birimlerimiz İlkadım, teknik birimlerimiz ise Gazi binamızda bulunuyor. Vatandaşlarımız ve belediye personelimiz iki ayrı bina olduğundan dolayı oldukça sıkıntı yaşıyor" dedi.



Dev bir külliye

Selçuklu mimarisi kullanılarak içerisinde birçok hizmet alanının bulunduğu cami, meydan, çocuk kreşi, spor alanları, toplantı salonu, kafeterya, otopark ve dinlenme noktalarının olacağı alanda tam teşekküllü külliye inşa ettiklerini ifade eden Tok, "Tam teşekküllü, içerisinde birçok yapının bulunacağı bir külliye olarak yapılandırdığımız alanda inşa edilen yeni belediye hizmet binamızı 20 dönümlük alan içerisine 11 dönümlük alana inşa ediyoruz. Yeni belediye hizmet binamızın yanına 2 bin 600 metrekarelik bir sahaya belediye olarak camii yapıyoruz. Karşına da Kongre ve Kültür merkezi inşa edeceğiz. İçerisinde birçok hizmet alanının bulunduğu 600 cemaat kapasiteli camii, 5 bin m2'lik meydan, çocuk kreşi, spor alanları, meclis ve toplantı salonu, kafeterya, 2 katlı 800 kişilik otopark ve dinlenme alanlarının bulunduğu kampüs hüviyetindeki 20 dönümlük alandaki yapı, Beştepe Külliyesi gibi çok amaçlı hizmete alanlarına dönüşecek. Belediye binamız hem yeni görünümüne kavuşacak hem de modern ve akıllı belediyecilik kapsamına sahip olacak" diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)



14.08.2017 14:00:48 TSI

NNNN

