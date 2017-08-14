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Hacıveliler'deki yollar yenileniyor

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:02
Hacıveliler'deki yollar yenileniyor
Hacıveliler'deki yollar yenileniyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğünün altyapı çalışmalarını tamamladığı mahallelerde hızla üst yapı çalışmaları başlatarak mahallelere rahat bir nefes aldırıyor. Bu kapsamda Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesinde de Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca parke taşı döşeme çalışması hızla devam ediyor.
İl genelinde vatandaşların rahatı ve huzuru için yoğun bir çalışma içinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin ve bağlı mahallelerinin altyapı ve üst yapı eksiğinin kalmaması için yoğun mesai sarf ediyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğünün altyapı çalışmalarını tamamladığı bölgelere, Manisa Büyükşehir Belediyesi dahil olarak, vatandaşların rahat bir nefes almaları sağlanıyor. Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi'nde de, MASKİ Genel Müdürlüğünün altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı parke taşı döşeme çalışması başlattı. Çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara Koordinatörü Ahmet Cülen de yakından takip etti.
İl genelinde vatandaşların rahatı için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Gölmarmara ilçemizde de aynı çalışmaları hızla ve hassasiyetle yürütüyoruz. Hacıveliler Mahallemizin altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yol Yapım ve Onarım Dairemiz hemen parke taşı döşeme çalışması başlattı. Kısa sürede bu çalışmalarımızı tamamlayarak, Hacıveliler'de yaşayan kardeşlerimizin bayrama rahat bir şekilde girmelerini hedefliyoruz. Gölmarmara olduğu gibi, Hacıveliler Mahallemiz de yenileniyor, değişiyor. Şimdiden yeni yolların ve yeni altyapının mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
(SC-Y)

14.08.2017 14:05:15 TSI
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