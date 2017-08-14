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Emet'te hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Saka

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde, 2017 yılı Hac sezonunda Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek olan 42 kişilik Hac kafilesi dualarla uğurlandı.

Bu yıl ilçeden hacca gidecek 47 hacı adayından Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek 42 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi. Törende okunan Kur'an-ı Kerim, ilahi ve duanın ardından İlçe Müftüsü İsmail Temur, hac ibadetinin önemli bir ibadet olduğuna işaret ederek, "Hac vazifelerini yerine getirmek için kutsal topraklara giden hacı adaylarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Hacı adaylarımız bizlerden de kutsal topraklara selam götürmelerini arzu ediyorum. Allah herkese hacca gitmeyi nasip etsin" dedi.

Kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları Emet Kaymakamı Mahmuthan Arslan,İlçe Müftüsü İsmail Temur, din görevlileri, yakınları ve vatandaşlar tarafından dualarla ve gözyaşlarıyla uğurlandı.(EFE)



14.08.2017 14:05:39 TSI

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