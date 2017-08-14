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Atakum'da 1 yılda 1 milyon metrekare yol



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Atakum ilçesinde 1 yılda 1 milyon metrekare yol yapımı gerçekleştirdiklerini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, bu başarının bir rekor olduğunu kaydederek, "Kapsamlı bir çalışma, başarılı bir uygulama sistemi ile ilçemizde 'yol' sorununun büyük bir kısmını çözdük. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Atakum ilçesinde değişim ve gelişim sürecini daha da hızlandırdıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Sosyal belediyeciliğin birbirinden önemli örneklerini gerçekleştirdiğimiz ilçemizde, rutin belediyecilikte de rekor nitelikte çalışmalara da imza atıyoruz. Sürekli büyüyen, değişen ve gelişen Atakum ilçesinde, önceliklerimizden birisi de yol yapım çalışmaları. Mevcut yolların güzelleştirilmesi, yeni yerleşim alanlarına yeni yollar kazandırılması noktasında kapsamlı bir çalışma programı ışığında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kilitli taş parke, asfalt, beton ve satıh kaplama yol çalışmalarımızda, son 1 yılda 1 milyon metrekare yolu ilçemizle buluşturduk" bilgilerini verdi.



"Ayağımızı gazdan çekmeyeceğiz"

Atakum ilçesinde son 1 yılda 1 milyon metrekare yol çalışması yapıldığına dikkat çeken ve bunun bir rekor olduğunu ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Taş parke, asfalt, beton ve sathi kaplama yol çalışmalarımız kapsamında, son 1 yılda 1 milyon metrekare yolu ilçemizle buluşturduk. Karadeniz Bölgesi'nin en çok nüfus artışı yaşanan ilçesi olmamız, sürekli olarak büyümemiz, değişim ve gelişim sürecimiz, beraberinde yol ihtiyacını da getiriyor. Bu ihtiyaçtan hareketle Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz dur durak demeden çalışıyor. 56 mahallesi bulunan Atakum ilçesinde, yol sorunu kalmayana kadar ayağımızı gazdan çekmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın daha da iyi koşullarda yaşaması, ilçemizin zaten yüksek olan yaşam kalitesinin daha da artması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biliyoruz ki yol medeniyettir. Bu düşünceden hareketle kendimize yeni ve büyük hedefler koyuyoruz" diye konuştu.



"Kilitli taş parkede yeni hedef"

Atakum Belediyesi Kilitli Taş Parke Tesislerinde günde 30 bin adet parke taşı üretildiğini ve üretilen taşların aynı zaman dilimi içerisinde sokaklara döşendiğini belirten Başkan Taşçı, "Kilitli taş parke, asfalt, beton ve satıh kaplama yol çalışmalarımızda, son 1 yılda 1 milyon metrekare yolu ilçemizle buluşturduk. Şimdi yeni bir rekor hedefimiz var. Kendi tesislerimizde ürettiğimiz günlük 30 bin adet parke taşını, eş zamanlı olarak ilçemizin sokaklarına döşüyoruz. Çalışmalarımızı biraz daha hızlandırıp 5 yılda sadece parke taşı yol anlamında, 1 milyon metrekare hedefine ulaşacağız. İlçemizin dört bir yanında sürdürülen yol yapım çalışmalarıyla mahallelerimizin sokaklarını güzel ve kullanışlı hale getiriyoruz. Kilitli taş parke ve asfalt çalışmalarımız mahallelerimizin çehresini değiştiriyor. Her alanda gelişen, her alanda lider olan bir Atakum için çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

(SAM-SLH-Y)



14.08.2017 14:07:08 TSI

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