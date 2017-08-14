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Ağrı'da kaçakçılara darbe



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AĞRI (İHA) - Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ağrı'da 102 bin 508 paket kaçak sigara, 10 ton 200 kilogram kaçak çay ve 14 bin 75 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olaylar kapsamında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar kapsamında ilimiz merkezi ve ilçelerimizde son on gün içerisinde 102 bin 508 paket kaçak sigara, 10 ton 200 kilogram kaçak çay ve 14 bin 75 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Olaylar kapsamında 20 şüpheliye işlem yapılmış olup, şüphelilerden 2'si tutuklanmıştır. Ayrıca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele kapsamında Afganistan ve Pakistan uyruklu 61 göçmen yakalanmış ve İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne teslim edilmek üzere koruma altına alınmıştır" denildi.

(AS-AA-Y)



14.08.2017 14:09:03 TSI

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