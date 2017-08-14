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Yağmursuyu hattında sona gelindi



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MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Albayrak Mahallesinde başladığı bin 200 metrelik yağmursuyu hattı çalışmasında sona yaklaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, yağmursuyu hatları ile mahalleleri taşkınlardan koruyor. Bu kapsamda, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Turgutlu'nun Albayrak Mahallesindeki bin 200 metrelik yağmursuyu hattı döşeme çalışmasında sona yaklaşıldı. Mahallede devam eden çalışmayı Kanalizasyon Daire Başkanı Hasan Patel de yerinde inceledi. Daire Başkanı Patel'e, MASKİ İlçe Şefi Mustafa Arıova eşlik etti.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Albayrak Mahallesine ek kanalizasyon hattı da döşenecek. 600 metre uzunluğundaki hat ile mahallenin kanalizasyonu tamamen sağlıklı hale getirilecek.

Albayrak Mahalle Muhtarı Yalçın Sertel, "Çalışmalardan çok memnunuz. Mahallemize yağmursuyu hattı döşenmesi için MASKİ'ye başvurmuştuk. Kısa sürede cevap aldık. Yılların taşkın sorununa yağmursuyu hattı döşenerek son veriliyor. Allah Cengiz Başkanımızdan razı olsun. Yapılan hizmetler nedeniyle kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

(SC-Y)



14.08.2017 14:10:05 TSI

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