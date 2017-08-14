YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Trap ve tek kurşun atışları Seydişehir'de yapıldı

Trap ve tek kurşun atışları Seydişehir'de yapıldı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanlığı ve Seydişehir Avcılık ve Atıcılık Kulübü'nün birlikte organizasyonu ile gerçekleştirilen trap atışları turnuvası yapıldı.

Eski demirciler sanayi arkasında bulunan atış poligonunda gerçekleştirilen turnuvaya trap atışlarında 50, tek kurşun atışlarında 150 sporcu olmak üzere toplamda 200 sporcu yarıştı. İki gün süren ve dört ayrı kategoride gerçekleşen atışlarda Antalya, Manavgat, Konya, Huğlu, Burdur, Karaman ve Seydişehirli profesyonel atıcılar yarıştı.

Kendilerine desteklerinden dolayı Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a teşekkür eden Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Soner Güler, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz organizasyonumuz iki gün boyunca kardeşlik ve dostluk çerçevesinde devam etti. Turnuvalarımıza katılan sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Seydişehir'in sosyal ve kültürel olarak Türkiye standartlarının çok çok üzerinde olan bir ilçe olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Seydişehirli gençlerimizin gerek amatör de gerekse profesyonelde ciddi anlamda yarışmalar yapıldı. İlçemizin hem il hem de ulusalda tanıtımı yapılmakta. Ata sporlarımız arasında atıcılık, binicilik, yüzücülük en temel spor dallarımız. Bunun için her genci her insanın bir spor dalında kendisini yetiştirmesi, çalışması, enerjinin doğru kullanılması konusunda önemli. Ben il dışından ilçe dışından turnuvaya katılan kardeşlerimize ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından trap ve tek kurşun atışlarında dereceye girenlere ödüllerini protokol mensupları verdi. Trap atışlarına Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Soner Güler, STK başkanları ve sporcular katıldı.

(AH-Y)



14.08.2017 14:10:40 TSI

NNNN

