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İmamhatip Lisesi mezunları buluştu



(Fotoğraflı)



NİĞDE (İHA) - Niğde'de İmamhatip Lisesi mezunları ve mensupları 51. yıl vefa programında buluştu.

Niğde İmamhatipliler Derneği tarafından İmamhatip Lisesi bahçesinde düzenlenen vefa programına katılan mezunlar duygusal anlar yaşadı. Vefa buluşmasına AK Parti Niğde Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Erdoğan Özegen, Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ve çok sayıda mezun katıldı.

Cumhurbaşkanımızın Kıymetini Daha İyi Bilmeliyiz

İmamhatip Lisesi'nin ilk mezunlarının konuşma yaptığı programda Belediye Başkanı Faruk Akdoğan da hem ahde vefa hemde geçmişi yad etme adına bir araya geldiklerini söyledi. Akdoğan, "Bundan 20-25 yıl önce İmamhatip Lisesi ya da İmamhatip Ortaokulu yapılmak istendiği zaman insanların yardımlarıyla, destekleriyle yapılırdı. Artık bunların hiçbirine ihtiyaç kalmadığını görüyoruz. İlimizde ne kadar öğrencimiz varsa hükümetimiz tarafından hepsinin okuyabileceği imkanların sağlandığını da görüyoruz. Bunun için hükümetimizin ve cumhurbaşkanımızın kıymetini daha iyi bilmeliyiz" dedi.

Tüm İmamhatip Lisesi Mezunlarını Anıyoruz

İmamhatip Lisesi'nin uzun yıllar hizmet verdiğini kaydeden Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, "Bu okul 51 yıl burada hizmet vermiş, memleketine milletine faydalı birçok evladımız burada okumuş, eğitim almış, birçok öğretmenimiz görev yapmış. Bugün de burada gelmiş geçmiş tüm İmmahatip Lisesi mezunlarını anıyoruz. Bugüne kadar bu okulda emek veren herkese teşekkür ediyorum"' diye konuştu.

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Yapılan konuşmaların ardından okul yöneticisi tarafından Belediye Başkanı Akdoğan'a okula başladığı ilk yıla ait fotoğraf takdim edildi.

Program Niğde Belediyesi Aşevi' tarafından hazırlanan yemeklerin tüm davetlilere ikram edilmesiyle son buldu.

(YE-SK)



14.08.2017 14:13:17 TSI

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