ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Nazilli Belediyespor golcü arayışını sürdürüyor

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:11
Nazilli Belediyespor golcü arayışını sürdürüyor
Nazilli Belediyespor golcü arayışını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Teknik Direktör Fatih Akyel'in raporu doğrultusunda forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyespor'da basın sözcüsü Özgen Türker'in, "Süper Lig'de oynamış bir forvet ile görüşüyoruz" açıklamasının şifreleri belli olmaya başladı.
İddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan ve kampta yaptığı maçlarda gol yollarında sıkıntı çektiği gözlenen Nazillispor'da, ismi sır gibi saklanan forvet oyuncusunun en son Galatasaray'da forma giyen Berk İsmail Ünsal olduğu öğrenildi. Şuanda boşta olan oyuncunun kendisini isteyen diğer takımlar ile yapacağı görüşmelerin ardından siyah beyazlılara kararını bildireceği ifade edilirken, transferin kısa bir süre içinde netleşmesi bekleniyor.
Gaziosmanpaşa'da futbola başlayan 23 yaşındaki futbolcu, bu kulüpte profesyonel olmasının ardından Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı ekipte zaman zaman forma şansı bulan ve Antalyaspor ile Giresunspor'a kiralanan genç oyuncu U-21' de 80, profesyonel liglerde toplamda 4 gol kaydetti.
(ES-MB-S)

14.08.2017 14:14:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Söke'de yeni fakülte binası faaliyete geçiyor
YEREL

SÖKE'DE YENİ FAKÜLTE BİNASI FAALİYETE GEÇİYOR
Didimli hacılar kutsal topraklara uğurlandı
YEREL

DİDİMLİ HACILAR KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI
Didim 22. Barış Festivali programı netleşti
YEREL

DİDİM 22. BARIŞ FESTİVALİ PROGRAMI NETLEŞTİ
Başkan Çerçioğlu; &quot;Turist Ömer gibi gelip gitmişler&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU; "TURİST ÖMER GİBİ GELİP GİTMİŞLER"
Savaş, AK Parti'nin 16.yaşını kutladı
YEREL

SAVAŞ, AK PARTİ'NİN 16.YAŞINI KUTLADI
Söke'de trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

SÖKE'DE TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Nazillili bisikletlilerden kamplı bisiklet turu
YEREL

NAZİLLİLİ BİSİKLETLİLERDEN KAMPLI BİSİKLET TURU
Girgin, 'Hilal'in Dünyası' ile tüm dünya çocuklarına ulaşacak
YEREL

GİRGİN, 'HİLAL'İN DÜNYASI' İLE TÜM DÜNYA ÇOCUKLARINA ULAŞACAK
Kazanın nasıl olduğunu kimse anlayamadı
YEREL

KAZANIN NASIL OLDUĞUNU KİMSE ANLAYAMADI
Hemşirelik bayan mesleği olmaktan çıktı
YEREL

HEMŞİRELİK BAYAN MESLEĞİ OLMAKTAN ÇIKTI
Eski işinde yaşadığı sıkıntıyı fırsata dönüştürdü
YEREL

ESKİ İŞİNDE YAŞADIĞI SIKINTIYI FIRSATA DÖNÜŞTÜRDÜ
Sıcaklar kurbanlık pazarlarını da olumsuz etkiledi
YEREL

SICAKLAR KURBANLIK PAZARLARINI DA OLUMSUZ ETKİLEDİ
Aydın'da toplam araç sayısı 421 bin 880 oldu
YEREL

AYDIN'DA TOPLAM ARAÇ SAYISI 421 BİN 880 OLDU
Babadan evlada değil oğuldan babaya
YEREL

BABADAN EVLADA DEĞİL OĞULDAN BABAYA
Kadınları tatilde yakalayan hastalık; Vajinal enfeksiyon
YEREL

KADINLARI TATİLDE YAKALAYAN HASTALIK; VAJİNAL ENFEKSİYON
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Buharkent'tin dünyaca ünlü taze inciri festivalle tanıtıldı
YEREL

BUHARKENT'TİN DÜNYACA ÜNLÜ TAZE İNCİRİ FESTİVALLE TANITILDI
Aydın Büyükşehir asfalt çalışmalarını Söke'de sürdürüyor
YEREL

AYDIN BÜYÜKŞEHİR ASFALT ÇALIŞMALARINI SÖKE'DE SÜRDÜRÜYOR