Bellona AGÜ, sağlık kontrolünden geçecek
KAYSERİ (İHA) - Bellona AGÜ Spor kadın basketbol takımı oyuncuları 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında Memorial Kayseri Hastanesinde sağlık kontrolünden geçecek.
Sporcuların çeşitli testlerinden geçirileceği sağlık kontrolü 15 Ağustos Salı günü saat 09.30'da gerçekleştirilecek.
Takımda yer alan Türk basketbolcuların yanı sıra Koç Ayhan Avcı ve teknik ekip de Memorial Hastanesinde gerçekleştirilen sağlık kontrolüne katılacak.
(SK)
14.08.2017 14:14:31 TSI
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