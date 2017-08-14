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Vali Kaymak: "Askerlerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli"

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:16
Vali Kaymak: "Askerlerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli"
Vali Kaymak: "Askerlerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli"
- Samsun Valisi Osman Kaymak:
- "Askerlerimizi gözlerimiz gibi koruyacağız, kollayacağız ve onlara bakacağız"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezinde yemekhane ve soğuk hava deposunu inceleyen Samsun Valisi Osman Kaymak, "Askerlerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli ve çok değerli. Askerlerimizi gözlerimiz gibi koruyacağız, kollayacağız ve onlara bakacağız" dedi.
Vali Osman Kaymak, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Piyade Albay Sedat Bulut'u makamında ziyarette etti. Ziyarete gelişi esnasında Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Piyade Albay Sedat Bulut tarafından askeri törenle karşılanan Vali Osman Kaymak, askerleri selamladıktan sonra ziyaretin anısına Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Şeref Defterini imzaladı.
Ardından Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı makamına geçen Vali Osman Kaymak'a, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Piyade Albay Sedat Bulut tarafından yapılan çalışmalar hakkında brifing verildi.
Daha sonra, Vali Osman Kaymak, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Binasını gezerek çalışmalar hakkında komutanlardan bilgi aldı.
Vali Kaymak ayrıca, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yemekhanesini ve soğuk hava deposunu da gezerek, yemeklerin temiz ve hijyenik bir ortamda saklandığını ve yapıldığını yerinde inceledi.

"Askerlerimizi gözlerimiz gibi koruyacağız, kollayacağız ve onlara bakacağız"
Yemekhaneyi ve soğuk hava deposunu gezen ve burada incelemelerde bulunan Vali Osman Kaymak yaptığı açıklamasında, "Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını bugün ziyarete gelerek, burayı gezme fırsatı bulduk. Askerlerimizin yemeklerinin hazırlandığı yemekhaneyi ve soğuk hava deposunu da komutanlarımızla birlikte gezerek incelemelerde bulunduk. Yemeklerin kurallara uygun, temiz ve hijyenik bir ortamda yapıldığını gördük. Yemekhanenin fiziki alt yapısının güzel bir şekilde hazırlandığını gördük. Askerlerimizin yemeklerinin hazırlandığı yemekhane güven veriyor. Askerlerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli ve çok değerli. Askerlerimiz vatan savunmasında, canlarını bu bayrak, bu vatan, bu sancak ve bu millet uğruna seve seve veriyorlar. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet ve gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Bizler de askerlerimizi gözlerimiz gibi koruyacağız, kollayacağız ve onlara bakacağız" diye konuştu.
Ziyaretin sonunda Vali Osman Kaymak, gösterdiği misafirperverlik için Piyade Albay Sedat Bulut ve diğer komutanlara teşekkür ederek Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından ayrıldı.
Ziyarette ayrıca, Vali Yardımcısı Recep Yüksel hazır bulundu.
(SAM-SLH-Y)

14.08.2017 14:18:41 TSI
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