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Hasköy'de köprü yapımı



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş'un Hasköy ilçesinde uzun yıllardır kullanılan ilkel köprünün yerine modern bir köprü yapıldı.

Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, ilçede yatırımlara devam ediyor. İlçe merkezinden geçen derede karşıya geçmek için uzun yıllardır kullanılan ve tehlikeye davetiye çıkaran ilkel köprünün yerine Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen tarafından modern bir köprü yaptırıldı. Mahalle halkının sevinçle karşıladığı modern köprüye en çok sevinen ise kadınlar oldu. İlkel köprüden geçmeye korktuklarını ifade eden kadınlar, "Çocukları okula götürmek için ve çarşıya çıkmak için birçok zaman bu ilkel köprüyü kullanıyorduk. Köprü üzerinden geçerken hep yıkılma ve düşme korkusu içimizde vardı. Özellikle kış aylarında burada bir eziyet söz konusuydu. Sağ olsun belediye başkanımız bu konuya el atarak hem dere ıslahı hem de yıllardan beri mahallelinin korkusu olan köprüyü değiştirdi. Mahalleli olarak bu durumdan çok memnunuz" diye konuştular.

Yeni yapılan köprü ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mürsel Özen ise, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda gerekli adımları atarak ilkel köprünün yerine modern bir köprü kurduklarını söyledi. Hasköy halkının tüm yatırımları hak ettiğini dile getiren Başkan Özen, "Vatandaşlarımız uzun zamandır bu köprüden muzdarip bir durumda olduklarını bize ilettiler. Biz de bu noktada gerekli adımları atarak daha modern bir köprüyü onların hizmetine sunduk. Artık içleri ferah bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilecekler. İlçemizde yatırımlarımız devam edecektir. 2019 yılında herkes Hasköy'ün nereden nereye geldiğini daha iyi anlayacaktır. Bu tür çalışmalarımız devam edecek" dedi.

(UU-MSA-Y)



14.08.2017 14:19:58 TSI

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