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Belediye Başkanı Çalışkan'dan AK Parti'nin kuruluş yıldönümü mesajı



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Çalışkan mesajında, "14 Ağustos 2001 de kurucu genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'her şey Türkiye için' diyerek başlattığı siyasi mücadele bugün 16. Yılına ulaşmıştır. Türkiye siyasetinde ezberleri bozan milletin egemenliği üzerindeki bütün vesayeti kaldıran, Devleti toplumdan ayıran siyasi tarihi silmiş, 'milleti yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile bu yüce milletin gönlüne girerek yapılan bütün genel ve yerel seçimler ile referandumlarda milletimizin teveccühüne mazhar olan Ak Partinin kuruluşunun 16. yıl dönümünü kutlarım."(MA-EFE)



14.08.2017 14:21:12 TSI

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