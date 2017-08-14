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MAÜ'de öğrenciler için olimpik yüzme havuzu

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:20
MAÜ'de öğrenciler için olimpik yüzme havuzu
MAÜ'de öğrenciler için olimpik yüzme havuzu

(Fotoğraflı)

Beril Solmuşgül
MARDİN (İHA) - Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) öğrenciler için okul yerleşkesinde kapalı yarı olimpik yüzme havuzu ve spor aletleri yapıldı.
Bölge halkının ve MAÜ öğrencilerinin her türlü sportif faaliyetlerini yapabilecekleri çevre tanzimi ile birlikte 15 bin 600 metre karelik alana inşa edilen 'Yarı Olimpik Yüzme Havuzu' Uluslararası Yüzme Federasyonu standartlarına uygun 25 metre boyunda, 12,5 metre eninde, 2 metre derinliğinde ve 5 kulvarlı olarak bölgenin en iyileri arasında yer alıyor. Sauna, jakuzi, fitness salonu, buhar odası ve kafeterya ile birlikte 500 kişilik seyirci tribününe sahip Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda hijyen ve güvenlik konularına büyük önem verildi. MAÜ'den yapılan açıklamada, Sosyal tesisin 9 bin öğrenci ve halka hizmet verileceği belirtilerek, öğrencilerin ve halkın sosyal aktivitelerini gerçekleştirmelerine yönelik çalışmaların devam edileceği ifade edildi.
(BS-MP-Y)

14.08.2017 14:23:19 TSI
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