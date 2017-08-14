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Milletvekili Aydemir: "AK Dava bir mana hareketidir"

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:21
Milletvekili Aydemir: "AK Dava bir mana hareketidir"
Milletvekili Aydemir: "AK Dava bir mana hareketidir"
- Aydemir: "AK Parti milli iradeye nefsini adayanların adresi"
- Aydemir: "AK Dava, ak tarihimizin ak sayfasıdır"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "AK Dava: mazlumların kalası, ecdadın duası, tarihin bin yıllık hülyasıdır. AK Dava, AK önderin ufkunda milli irade haysiyetinin kabarışı, milli irade vicdanının uyanışıdır. AK niyet AK samimiyet AK zihniyetle 2001'den 2023'e. Tarihe Akça sefer. Kutlu olsun" dedi.
Aydemir mesaj yayımladı
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir AK Parti'nin 16'ıncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, AK Parti bütününde ifade bulan AK Davanın bir mana hareketi olduğunu, bu mananın hak ekseninde vücut bulduğunu kaydederek, "Bu mana her sahada hakka gönül verenlerin paylaşımıdır" dedi.
AK çağrı küresel ezberleri bozan insanlık mesajı
AK Çağrıyı küresel ezberleri bozan insanlık mesajı, Ak hareketi küresel zulüm önüne çekilen gönül setti olarak niteleyen Milletvekili Aydemir, "AK Parti, AK yürekli AK duruşlu Anadolu evlatlarının erdem hareketidir. Rabbim mübarek kılsın" ifadesini kullandı.
AK Parti yunusça bir üslup, Mevlana'ca bir vizyon, Akif'çe bir duruş
AK Parti'nin Yunusça bir üslup, Mevlana'ca bir vizyon, Akif'çe bir duruşu ifade ettiğine vurgu yapan Milletvekili Aydemir, "AK Hareket: 2001'den 2023'eHamiyet, Fazilet ve İzzet seferberliğidir. Uğurlu olsun. AK Dava, AK Tarihimizin AK sayfasıdır. AK önderle nice 16. Yıllara" niyazında bulundu.
"AK Parti, binlerce yıllık tarihimizin 16 yıla sığdırılan şan ve şeref özetidir' diyen Ak Parti Milletvekili Aydemir, 'Devletle milletin, geçmişle geleceğin, milli bedenle milli ruhun iman potasında vuslatıdır Ak Partimiz. Hakikatin dili, hizmetin yoludur. Milli iradenin gür sesi, demokrasinin kalesi, milli irade vicdanının ifadesidir Ak Parti" kaydını düştü.
"Kökü mazide, özü muazzez ecdadın adresinde olanların siyasete vurduğu zafer mührü"
AK Parti'nin Türkiye Siyasi tarihinde, büyük eserleri büyük bir dava ile taçlandıran yegane siyasi hareket olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, "Kökü mazide, özü muazzez ecdadın adresinde olanların siyasete vurduğu zafer mührüdür Ak Parti. Maddi yaşı 16, gerçek yaşı milletle yaşıt. AK Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunda nice 16 yıllara" dedi.
AK HAREKETİ, KÜRESEL ZULÜM SURUNDA AÇILAN MUKADDES BİR GEDİK
AK Parti'nin yalnız Anadolu Coğrafyasında değil, Myanmar'dan Filistin'e, Somali'den Suriye'ye nerede mazlum ve mağdur varsa onların ahlarını dindirmeye nefislerini adamışların adresi olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, AK hareketi, küresel zulüm surunda açılan mukaddes bir gedik olarak tariflendirdi ve AK dava'nın hak yolunda, hak uğrunda insanlığa verilen akça mesaj olduğunu söyledi.
'AK Anadolu topraklarına ak yürekli önderce atılmış ak erdem tohumu'
AK davanın, tevhid ve vahdet çağrısı olduğunu, birlik, beraberlik ruhunu temsil ettiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, AK hareket rabiasının tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet olduğuna dikkat çekerek, "AK Parti: Ak Anadolu topraklarına AK yürekli önderce atılmış AK erdem tohumu. Bereketi daim olsun. AK niyet AK samimiyet ak zihniyetle 2001'den 2023'e. Tarihe Akça sefer. Kutlu olsun" dedi.
(ERZ-ÖB-Y)

14.08.2017 14:23:46 TSI
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