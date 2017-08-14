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AK Partili Altıntop'un oğlu dünya evine girdi

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:23
AK Partili Altıntop'un oğlu dünya evine girdi
AK Partili Altıntop'un oğlu dünya evine girdi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Cumali Altıntop'un oğlu Denizhan Altıntop düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi.
AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Cumali Altıntop'un oğlu Denizhan Altıntop, Öznur Özel ile hayatını birleştirdi.
Çiftin nikahını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır kıyarken, düğüne, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Türkiye Gazetesi Bölge Müdürü Celal Koyuncu ve çok sayıda davetli katıldı.
(BT-SD-Y)

14.08.2017 14:26:07 TSI
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