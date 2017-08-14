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Ayvalık halk müziğine doydu



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Halk Müziği Sevenler Derneği tarafından hazırlanan yaz konserlerinin ilki, Ayvalık Belediyesi'ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

2008 yılında Ayvalık'ın tanınmış muakkiplerinden Ali İşler tarafından kurulan Ayvalık Halk Müziği Sevenler Derneği'nin verdiği konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Dernek Başkanı Yasemin Akkaya İşler'in öncülüğünde, Koro Şefi Eyüp İşler'in yanı sıra başarılı amatör sanatçılardan oluşan koronun seslendirdiği türkülere izleyiciler de eşlik etti.

6 kadın, 2 erkek solistin de sahne aldığı konserde; Anadolu'nun dört bir yanına ait türküler hayat buldu.

Sunuculuğunu Aynur Albayrak'ın üstlendiği konser ile ilgili açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Yasemin Akkaya İşler, kardeşi Koro Şefi Eyüp İşler ile birlikte merhum babaları Ali İşler'den aldıkları bayrağı daha da ileriye götürmek olduğunu söyledi.

Ayvalık Halk Müziğini Sevenler Derneği olarak amatör seslere kucak açtıklarını vurgulayan Yasemin Akkaya İşler, kurulduklarından bu yana aradan geçen 9 yıllık zamanda yüzlerce sanatçı yetiştirmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

(SS)



14.08.2017 14:27:04 TSI

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