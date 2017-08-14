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Kent Koseyi Kadın Meclisi Başkanı Aslıhan Mercan: Amacımız kadınlarımızı sosyal alanlarda daha aktif hale getirmek



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Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Aslıhan Mercan, protokol üyelerinin eşleriyle kahvaltıda buluştu.

Belediye Sosyal Tesisleri'ndeki kahvaltıya, Vali Ahmet Hamdi Nayir'in eşi Münevver Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun eşi Ayşe Saraçoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik'in eşi Birgül Çevik, Kütahya Kent Konseyi Sanat Nerkezi Başkanı Sebahat Sarıoğlu ve bazı daire müdürlerinin eşleri katıldı.

Mercan, burada yaptığı açıklamada, Kütahya'da sivil toplum örgütlerinde kadınların büyük öneme belirterek, "Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak kadınlarımıza yönelik eğitim programları düzenleyeceğiz. Amacımız kadınlarımızı sosyal alanlarda daha aktif yer almalarını sağlayacağız. Buradaki toplantımızın verimli olduğunu düşünüyorum. Katılan hanımlarımıza teşekkür ediyorum"diye konuştu. (EFE)



14.08.2017 14:28:32 TSI

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