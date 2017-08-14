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Savaş, AK Parti'nin 16.yaşını kutladı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti'nin 16. Kuruluş yıl dönümünü yayınladığı mesaj ile kutladı.

Savaş, kutlama mesajında, "Bundan tam 16 yıl öncesine kadar koalisyonları kurmak bir sorun, kurulan koalisyonu devam ettirmek de ayrı bir sorundu. Belirsizliklerin siyasi ve ekonomik krizlere dönüştüğü, paramızın değerinin bir gecede pul olduğu, IMF' nin bu krizleri gerekçe göstererek dümenden hiç kalkmadığı, günleri ne yazık ki milletçe hep birlikte yaşadık. Bundan tam 16 yıl önce Adalet ve Kalkınma Partisi, milletimizin iradesini rehber, tüm mazlumların duasını destek bildi ve tüm bu sorunların tamamına karşı çıkarak kuruldu.

Aziz milletimizin şanlı tarihine gölge düşüren kara bulutları tamamen ortadan kaldırmak ve millet iradesinden başka hiç bir güce biat etmemek temel şiardı. İşte bu iradeyle, henüz 15 aylık bir partiyken, koalisyonları sandığa gömen ve iktidara gelen; 15 yıl boyunca da ara vermeksizin iktidarda bulunan AK Partimizin kuruluş yıl dönümünü hep birlikte yaşıyoruz.

Demokrasinin beşiği tüm sandıklardan tek başına iktidar çıkan AK Parti, aziz milletimizle kurduğu büyük koalisyonla kararlı bir şekilde yoluna devam etmektedir. AK Parti öncesinde kurulan hükumetlerinin ömrünün 1,5 seneden az olduğu, bu siyasi ve ekonomik krizlerin diyetinin sürekli vatandaşa ödetildiği dönemler çok şükür son buldu. Şifa bekleyen vatandaşlarımızın, sabahın 5'inde hastane kuyruklarında beklediği, maaşını alamayan memurun-işçinin büyük ızdıraplı günlerini ve çilesini geride bıraktık. 15 yıllık bu kesintisiz istikrarın ehemmiyetini, bu dönemde elde edilen kazanımların aziz milletimiz ve yüce devletimiz adına ne denli büyük olduğunu en iyi uluslararası şer odakları ve içerdeki işbirlikçileri bilmektedir. AK Parti iktidarıyla aziz milletimiz yeniden muktedir olmuştur. Buna razı gelmeyenler bundan dolayı terör bitmesin, darbeler son bulmasın diyorlar. Ne Fetö, ne PKK, ne de bir başka Türk düşmanı, bu aziz milletin adımlarını durduramayacak.

15 Temmuz gecesindeki şehadete adanmışlık ve terörle mücadeledeki kararlılık bunun en büyük göstergesidir. Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet uğrunda kutsal bir davadayız. Bu inanç ve kararlılıkla AK Partimizin kuruluşunun 16. yıl dönümü tüm milletimize kutlu olsun" dedi.

(OD-MB-Y)



14.08.2017 14:30:33 TSI

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