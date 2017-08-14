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Burhaniye'de Kaymakam Öner'den Muhsine Gezer'e altın ödülü

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:28
Burhaniye'de Kaymakam Öner'den Muhsine Gezer'e altın ödülü
Burhaniye'de Kaymakam Öner'den Muhsine Gezer'e altın ödülü

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, İsviçre'nin Nottwil kentinde düzenlenen 2017 Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede altın, uzun atlamada gümüş madalya kazanan Burhaniyeli özel atlet Muhsine Gezer'i Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. Gezer'i, Antrenörü Deniz Erenoğlu ile birlikte makamında kabul eden Kaymakam Hüseyin Öner, Muhsine'nin ilçenin gururu olduğunu söyledi.
Geçen yıl Ankara'da Avrupa şampiyonu, temmuz ayında ise Londra'da dünya üçüncüsü olan Muhsine'nin İsviçre'deki dünya şampiyonasında bir altın, bir de gümüş madalya kazanıp Burhaniye'ye büyük gurur yaşattığını söyleyen Kaymakam Öner, "Muhsine kızımızı tebrik ediyorum. İlçemizin gururu oldu. İlçemizde sporun her dalını destekliyoruz. Bu tür başarılar olduğunda da çok seviniyoruz. Antrenör Deniz Erenoğlu'nu kutluyorum. Sosyal faaliyetlerle başarılı gençler yetiştirmek istiyoruz. Burada görev alan öğretmenlerimizi de kutluyorum. Valimiz Ersin Yazıcı'nın öncülüğünde başlatılan BENGİ Projesi kapsamında da önemli çalışmalar yapıyoruz. Mütevazi katkılarla sağlanan başarılarla gurur duyuyoruz. İlçemizde ,değişik branşlarda önemli başarılar var. Halter ve basketbol gibi branşlarda önemli başarılar var. Belediyemizde büyük destek olmaktadır. Bütün sporcularımıza başarılar diliyoruz. Muhsine'nin 2020 Tokyo Paralampik Oyunları'nda kürsüye çıkacağına inanıyorum" dedi. Antrenör Deniz Erenoğlu'da Kaymakam Hüseyin Öner'e çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kaymakam Hüseyin Öner, Muhsine Gezer'e Cumhuriyet altını taktı.
(FT-EME)

14.08.2017 14:30:37 TSI
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