Bakan Zeybekci, Uşak'ta kilim festivaline katıldı

Ferhat Bal - Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bir takım ziyaret ve festival açılışı için Uşak'ın Eşme ilçesine geldi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Uşak'ın Eşme ilçesinde düzenlenen 22. Uluslararası Eşme Kilim Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerine katıldı. Etkinliğe, Uşak Valisi Salim Demir, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve Alim Tunç, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin ve protokol üyeleri katıldılar. Eşme Belediyesi'nin hazırladığı etkinlikler çerçevesinde açılan stantları gezerek, kilimler hakkında bilgi alan Bakan Zeybekci, aynı zamanda vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Zeybekci, Meydanda yaptığı konuşmada, kilim desenlerinin Türklerin tarih boyunca izler bıraktığı Kazakistan'dan Makedonya'ya uzanan coğrafyada birbirine benzediğini, bu coğrafyayı bir arada tutan bu kültürü yaşatmanın önemli bir görev olduğunu dile getirdi. Yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını kaydeden Zeybekci; "Bu programı ilk defa burada söylüyorum çünkü Eşme'yi ilgilendiriyor. Kilim gibi halı gibi kültürel değerlerimizin devamı için sigortalı olarak, sağlıklı ortamlarda üretilip bütün dünyaya ihraç edilmesi için Sayın Başbakanımızın çok özel bir talimatı ile üzerinde çalıştığımız bir program var. Binlerce, belki on binlerce kardeşimizin çalışarak üretim yapacakları bu programı inşallah yılsonuna kadar belediye başkanımızla, valimizle, milletvekillerimizle birlikte buraya gelerek sizlerle paylaşacağız. Halı dokuyan o güzel elli kardeşlerimizin bundan sonra doğdukları yerde doyarak mutlu olmalarını sağlayacak bir proje bu. İnşallah günü geldiğinde bunu bütün detayları ile Başbakanımız açıklayacak" dedi.

Türkiye'de 15 yılda hayal edilemeyenlerin gerçekleştiğini, Ankara-İzmir hızlı treninin Uşak'tan geçeceğini anlatan Bakan Zeybekci, Türkiye'nin, 2017'nin birinci çeyreğinde büyümede dünya üçüncüsü olduğunu kaydetti. İhracatın Temmuz ayında tarihi rekor kırdığını hatırlatarak şunları dile getirdi; "İhracatta Temmuz ayında aylık yüzde 28 artış ile tarihi rekoru kırdık. Bu sene Türkiye, dünyanın en hızlı büyüyen üç büyük ülkesinden biri olacak. Allah'ın izniyle, dünyanın ilk on, Avrupa'nın ilk üç ekonomisinden biri olma hedefimizi yakalayacağız. O felaket tellallarının dediklerinin hepsi geride kaldı. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, 'topunuz gelin' diyoruz. Gelebilecekleri neleri varsa, her şeyleri ile geldiler, ama Allah'a şükür boylarının ölçüsünü aldılar. Bu millet onların bir kısmını Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde terör çukurlarına gömdü, bir kısmını sandıklara gömdü, bir kısmını bedduaları ile beraber 15 Temmuz'da gömdü. İnşallah bundan sonra güzelliklerde buluşacağız" dedi.

Konuşmanın ardından Uşak Valisi Salim Demir, Bakan Zeybekci'ye Eşme kilimi hediye etti.

14.08.2017 14:31:24 TSI

