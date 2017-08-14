Denize atlayan gencin başı yarıldı
(Fotoğraflı)
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde denize atlarken başı yarılan gencin, yardıma cankurtaran ekipleri yetişti.
Edinilen bilgiye göre, olay Zeytinli Altınkum Mahallesi sahilinde meydana geldi. İskeleden atlayan gencin bir anlık dikkatsizliği sonucu başını iskeleye çarptı. Başından yaralanan ve kan içinde kalan Mert Mertoğlu isimli gence ilk müdahaleyi Burhaniye İtfaiye Amirliği cankurtaran ekipleri yaptı.
(BT)
14.08.2017 14:35:37 TSI
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