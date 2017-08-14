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TÜKODER'den 'kredi kartı' açıklaması

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:34
TÜKODER'den 'kredi kartı' açıklaması

ESKİŞEHİR (İHA) - Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Eskişehir Şube Başkanı Sülahi Özalp, internet üzerinden kredi kartları aracılığı ile müşterinin bilgisi olmadan yapılan alışverişler hakkında bir açıklama yaparak, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Günümüzde internet üzerinden yapılan e-ticaretin hızla yaygınlaşmakta olduğunu belirten Sülahi Özalp, milyarlarca liralık hacimlere ulaşan bu sektörünün mağdurlarının da bulunduğunu aktardı. Bu konuda çıkan kanunları hatırlatarak sözlerine başlayan Özalp, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 16 Şubat 2017 tarih ve 7052 sayılı kararı ile karar tarihinden 6 ay sonra başlamak üzere mevcut ve yeni verilecek bütün banka ve kredi kartlarının müşterinin talebi doğrultunda internet alışverişine kapalı hale getirileceği açıklanmıştır. Buradaki amaç, kredi veya banka kartı ile internet üzerinden alışveriş yapılacağını bilmeyen veya bu yolla hiç alışveriş yapmayıp da bir şekilde mağdur olan vatandaşların mağduriyetlerinin önüne geçilmesidir. Günlük hayatında internet üzerinden hiç alışveriş yapmayan, hatta bunu bilmeyen vatandaşlarımızın bile dolandırıldığına şahit olunmaktadır. İşte gelen ve yoğunlaşan bu şikayetler üzerine BDDK tarafından bu yönde bir karar alınmıştır. 17 Ağustos 2017 tarihinden itibaren mevcut ve yeni verilecek bütün banka ve kredi kartları, ilk etapta internet üzerinden yapılacak alışverişlere kapalı hale getirilecek ve yeni verilecekler ise kapalı olarak teslim edilecektir. Bu nedenle kart sahiplerinin istiyorlarsa bu tarihten önce bankalarıyla irtibata geçerek talimat vererek karlarını bu alışveriş metodu için açık hale getirmeleri gerekecektir."
(İHA-Y)

14.08.2017 14:35:48 TSI
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