YEREL HABERLER / SİVAS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Esnaf ve sanatkarların borçları yeniden yapılandırılacak

Esnaf ve sanatkarların borçları yeniden yapılandırılacak



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar ve Kredi Kefalet Kooperatifi'nden 31 Temmuz tarihinden önce kredi borcu kooperatif takibine takılan esnaf ve sanatkarların kredi borçları yeniden yapılandırılacak.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, "Hükümetimiz tarafından esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik yapılan son düzenleme ile 31 Temmuz tarihinden önce kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkarlarımızın kredi borçları yapılandırılacak. 8 Ağustos tarihi itibariyle uygulamaya başlayacağımız yapılandırma kapsamında bu şartları taşıyan esnaf ve sanatkarlarımız 29 Eylül tarihine kadar kooperatifimize başvurarak yeniden yapılandırmaya müracaat ederek bu fırsattan yararlanabilecekler. Krediye ilişkin asıl alacak tutarını bir seferde ödemek isteyenlerden faizi tahsil edilmeyecek. Borcun 12 aya kadar taksitlendirilmesi halinde asıl alacak tutarına taahhüt tarihinden itibaren yüzde 8 faiz oranı üzerinden 12 aylık faiz hesaplanacak. Asıl alacak tutarı ile hesaplanan faiz tutarı toplamının 12'ye bölünerek ilk taksiti peşin tahsil edilecek. Borcun 24 aya kadar taksitlendirilmesi halinde asıl alacak tutarına taahhüt tarihinden itibaren yüzde 12 faiz oranı üzerinden 24 aylık basit faiz hesaplanarak yapılandırılacak. 2016 yılında yapılan düzenleme kapsamında borcu yapılandırılan ve halen taksit ödemeleri devam eden esnaf ve sanatkarlarımız bu kapsam dışında yer alıyor. Ancak borcu yapılandırılan ve şartları ihlal ederek yapılandırılması bozulmuş olanların talepte bulunmaları halinde bu düzenleme kapsamında borçları yeniden yapılandırılacak. Ayrıca 15 Temmuz şehit ve gazilerimiz ile birinci ve ikinci derece yakınlarının asıl alacak tutarını oluşturan borçlarına hiçbir faiz hesabı yapılmadan 48 aya kadar taksitlendirme yapılacaktır" dedi.

(UY-Y-)



14.08.2017 14:36:07 TSI

NNNN

