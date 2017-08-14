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Zabıta ekipleri bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı



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ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi iş yeri denetimlerini sıklaştırdı.

Kurban Bayramı dolayısıyla talep artışı yaşanan başta kuruyemiş, meyve ve tatlı satışı yapan iş yerleri üzerinde denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için yoğun çaba gösteriyor. Denetimlerde işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, hijyen, gramaj ve etiket yönünden uygunluklarına kontrol ediliyor. Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vatandaşların ruhsatlı ve kayıtlı esnaftan alışveriş yapmalarının önemine vurgu yapılarak, karşılaşılacak herhangi bir olumsuzlukta ise 444 44 26 numaralı Mavi Masa istek ve şikayet hattına ya da 0 (222) 320 14 44 numaralı telefondan yetkililere ulaşabileceğini bildiriyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Eskişehirlilerin Kurban Bayramını güzel ve sağlıklı bir biçimde geçirmesi için Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetleme çalışmalarına devam edeceğini belirti.

(İHA-Y)



14.08.2017 14:36:57 TSI

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