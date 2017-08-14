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Karacaoğlu Mahallesine go-kart parkı yapılıyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Karacaoğlu Mahallesine çok özel ve ilk'lerin yer aldığı go-kart parkı inşa edileceğini söyledi.

Melikgazi ilçe sınırları içerisinde 81 mahallede 528 ayrı çok amaçlı ve büyük ölçekli parklar bulunduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, birçok parkın özel donatımlı olduğunu, örnek olarak birkaç parkı kaykay parkı, satranç veya tenis kortları gibi özelliklerle donattıklarını kaydetti.

Her parkta mutlaka çocuklar için çocuk oyunları bulunduğunu ve çocuk oyun aletleri ile bu alanları zenginleştirdiklerini, hatta çocuklar için oyuncakistan parkları inşa ettiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, ancak yeni bir çalışma ile eğlence, macera ve heyecan uyandıran alanların bulunacağını mareca ve go-kart parkı inşa edileceğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, her yaş gurubuna hitap eden özellikle çocuklar ile gençlerin hem eğlenmeleri hem de yön ve beyin jimnastiği yapabilmelerine imkan sağlayacak mareca ve go-kart için şu açıklamalarda bulundu:

"Hafta sonunu ev dışında geçirmek isteyen anne-babaların en temel sorunudur: 'Çocuklar ile nereye gidilir?' 'Çocuklar gezmek-sosyalleşmek' anne-babaları ile gidilen ortamı da gezebilir! Hem çocuklarınızın hem de sizlerin mutlu olacağı macera ve go-kart parkı inşa edeceğiz. Toplam 30 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan bu parkımız eğlenceli, öğretici ve heyecan verici olacaktır. Bunun için gerekli proje hazırlandı. Bilindiği gibi Melikgazi Belediyesi 7-12 yaş grubuna hitap eden ve trafik parkı ile çocuklara verilen önemi sergilemiştir. Bu parkımız da yoğun ilgi görecektir. Trafik parkı ilköğretim okullarının ilgi odağı olduğu gibi mareca ve go-kart parkı da şehrimizin ilgi odağı olacaktır."

(SK)



14.08.2017 14:38:18 TSI

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