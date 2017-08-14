ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karacaoğlu Mahallesine go-kart parkı yapılıyor

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:36
Karacaoğlu Mahallesine go-kart parkı yapılıyor
Karacaoğlu Mahallesine go-kart parkı yapılıyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Karacaoğlu Mahallesine çok özel ve ilk'lerin yer aldığı go-kart parkı inşa edileceğini söyledi.
Melikgazi ilçe sınırları içerisinde 81 mahallede 528 ayrı çok amaçlı ve büyük ölçekli parklar bulunduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, birçok parkın özel donatımlı olduğunu, örnek olarak birkaç parkı kaykay parkı, satranç veya tenis kortları gibi özelliklerle donattıklarını kaydetti.
Her parkta mutlaka çocuklar için çocuk oyunları bulunduğunu ve çocuk oyun aletleri ile bu alanları zenginleştirdiklerini, hatta çocuklar için oyuncakistan parkları inşa ettiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, ancak yeni bir çalışma ile eğlence, macera ve heyecan uyandıran alanların bulunacağını mareca ve go-kart parkı inşa edileceğini söyledi.
Başkan Büyükkılıç, her yaş gurubuna hitap eden özellikle çocuklar ile gençlerin hem eğlenmeleri hem de yön ve beyin jimnastiği yapabilmelerine imkan sağlayacak mareca ve go-kart için şu açıklamalarda bulundu:
"Hafta sonunu ev dışında geçirmek isteyen anne-babaların en temel sorunudur: 'Çocuklar ile nereye gidilir?' 'Çocuklar gezmek-sosyalleşmek' anne-babaları ile gidilen ortamı da gezebilir! Hem çocuklarınızın hem de sizlerin mutlu olacağı macera ve go-kart parkı inşa edeceğiz. Toplam 30 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan bu parkımız eğlenceli, öğretici ve heyecan verici olacaktır. Bunun için gerekli proje hazırlandı. Bilindiği gibi Melikgazi Belediyesi 7-12 yaş grubuna hitap eden ve trafik parkı ile çocuklara verilen önemi sergilemiştir. Bu parkımız da yoğun ilgi görecektir. Trafik parkı ilköğretim okullarının ilgi odağı olduğu gibi mareca ve go-kart parkı da şehrimizin ilgi odağı olacaktır."
(SK)

14.08.2017 14:38:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sindelhöyük Mahallesinde asfalt çalışmalarına başlandı
YEREL

SİNDELHÖYÜK MAHALLESİNDE ASFALT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI
Uyuşturucu taciri 2 kişi hakim karşısında
YEREL

UYUŞTURUCU TACİRİ 2 KİŞİ HAKİM KARŞISINDA
Bellona AGÜ, sağlık kontrolünden geçecek
YEREL

BELLONA AGÜ, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Taha Carım Bulvarı 4. Etapta asfaltlama çalışması
YEREL

TAHA CARIM BULVARI 4. ETAPTA ASFALTLAMA ÇALIŞMASI
Bilim Merkezi'nde meteor yağmuru şöleni
YEREL

BİLİM MERKEZİ'NDE METEOR YAĞMURU ŞÖLENİ
Kocasinan'ın çocuk oyunları, Turgut Reis Mahallesi'nde canlandı
YEREL

KOCASİNAN'IN ÇOCUK OYUNLARI, TURGUT REİS MAHALLESİ'NDE CANLANDI
Başkan Çelik, Özvatan'da Festivale katıldı
YEREL

BAŞKAN ÇELİK, ÖZVATAN'DA FESTİVALE KATILDI
İncesu Gönenkent Mahallesinde asfalt çalışmaları başladı
YEREL

İNCESU GÖNENKENT MAHALLESİNDE ASFALT ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Başkan Hiçyılmaz, Nevşehir Ticaret Borsası heyetini konuk etti
YEREL

BAŞKAN HİÇYILMAZ, NEVŞEHİR TİCARET BORSASI HEYETİNİ KONUK ETTİ
Kayseri OSB endüstriyel tasarım merkezi yeniliğin adresi olacak
YEREL

KAYSERİ OSB ENDÜSTRİYEL TASARIM MERKEZİ YENİLİĞİN ADRESİ OLACAK
Küçükmustafa Mahallesinde uyuşturucu baskını
YEREL

KÜÇÜKMUSTAFA MAHALLESİNDE UYUŞTURUCU BASKINI
Doğa yürüyüşüne yoğun ilgi
YEREL

DOĞA YÜRÜYÜŞÜNE YOĞUN İLGİ