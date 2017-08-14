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Uyuşturucu taciri 2 kişi hakim karşısında

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:36
Uyuşturucu taciri 2 kişi hakim karşısında
Uyuşturucu taciri 2 kişi hakim karşısında

(Fotoğraflı - Görüntülü)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri polisi tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik Küçükmustafa mahallesinde operasyon düzenlenmiş ve S.Y. (30) ve Ç.Ş . (39) gözaltına alınmıştı. Şahısların ev ve üst aramalarında yapılan aramalarda ise daralı ağırlığı 60.35 gram metamfetamin maddesi, daralı ağırlığı 24.80 gram esrar maddesi, daralı ağırlığı 20.55 gram cannabinioid (bonzai) maddesi ile uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, uyuşturucu paketlemesinde kullanılan 3 adet eldiven ve uyuşturucu satışından kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ele geçirilmiş.
Gözaltına alınan S.Y. ve Ç.Ş., geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
(AG-SK)

14.08.2017 14:38:39 TSI
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