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Örenlice barajıyla 13 bin 500 dekar arazi sulanacak



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sivas'ta inşa edilen Ulaş Örenlice barajıyla 13 bin 500 dekar zirai arazi suya kavuşacak.

Temelden 38 metre yüksekliğinde inşa edilen Ulaş Örenlice Barajı 5 milyon 110 bin metreküp depolama hacmine sahip bulunuyor. Yüzde 21 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı baraj inşaatının 2018 yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 42'ye ulaşan sulama projesinde ise çalışmalar devam ediyor. Ulaş Örenlice Baraj Projesi'nin hizmete alınmasıyla 13 bin 500 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Sivas'ta çok sayıda baraj ve sulama tesisi inşa ettiklerini ifade ederek,"Hizmete alacağımız Ulaş Örenlice Barajı ile bölgedeki münbit arazileri suyla buluşturacağız. Topraklarımız bereketlenecek, çiftçilerimizin yüzü gülecek. Ayrıca milli ekonomiye yılda 7 milyon 300 bin TL katkı ve yaklaşık 345 kişiye de istihdam sağlayacağız" dedi.

(UY-Y-)



14.08.2017 14:41:03 TSI

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